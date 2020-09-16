16.09.2020 (08:11)

Совместное учение авиации и РЭБ ЦВО завершилось на Урале

Совместное учение авиации и специалистов радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) завершилось на Урале.

В ходе учения специалисты РЭБ совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и провели маскировку специальной техники. Затем специалисты РЭБ ЦВО отработали радиоэлектронное прикрытие собственных объектов и противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки и ударных дронов.

Роль разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей выполнили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанного полка авиадивизии, дислоцированной в Челябинской области.

Также операторы комплексов РЭБ защитили свою технику от диверсантов, планировавших их захват и уничтожение.

Всего в учении принимало участие около 500 тыс. военнослужащих из состава подразделений РЭБ, разведки и наземного обеспечения полетов, свыше 150 единиц военной техники в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолетов Су-34.

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