16.09.2020 (07:26)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовали сборы с лейтенантами-выпускниками ВУЗов Минобороны России

На базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на Сахалине, стартовали сборы с лейтенантами-выпускниками военных училищ и институтов Министерства обороны Российской Федерации этого года.

Командованием армейского корпуса организованы инструктажи, показные

и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности.

В ходе сборов будет оцениваться уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и способности решения задач по предназначению. В частности, офицеры сдадут зачеты и нормативы по огневой и физической подготовке, вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, согласно профилю выпускников. Особое внимание будет уделено особенностям организации и проведению занятий по боевой подготовке.

Основные цели сборов — это закрепление навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, внедрение единых перспективных форм и методов обучения подчиненных.

В инструкторско-методических занятиях принимает участие более 100 молодых лейтенантов, прибывших для прохождения службы в воинские части армейского корпуса ВВО.

По завершению сборов лейтенанты приступят к исполнению обязанностей на своих штатных должностях.

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