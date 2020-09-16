16.09.2020 (07:13)
В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии стартовали сборы с лейтенантами
В Республике Бурятия в мотострелковом соединении Восточного военного округа стартовали сборы с лейтенантами.
Около 130 выпускников высших учебных заведений Минобороны России прибыли из соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО для закрепления своих профессиональных навыков.
Командованием армии организованы комплексные занятия по всем аспектам воинской службы. Молодые офицеры сдадут зачеты по знанию должностных обязанностей, физической и огневой подготовке, вождению боевых машин.
Занятия проходят, как на территории воинской части, так и на полигоне мотострелкового соединения «Бурдуны».
По завершении сборов все лейтенанты приступят к выполнению своих обязанностей на первичных офицерских должностях.
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