16.09.2020 (07:13)

В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии стартовали сборы с лейтенантами

В Республике Бурятия в мотострелковом соединении Восточного военного округа стартовали сборы с лейтенантами.

Около 130 выпускников высших учебных заведений Минобороны России прибыли из соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО для закрепления своих профессиональных навыков.

Командованием армии организованы комплексные занятия по всем аспектам воинской службы. Молодые офицеры сдадут зачеты по знанию должностных обязанностей, физической и огневой подготовке, вождению боевых машин.

Занятия проходят, как на территории воинской части, так и на полигоне мотострелкового соединения «Бурдуны».

По завершении сборов все лейтенанты приступят к выполнению своих обязанностей на первичных офицерских должностях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице