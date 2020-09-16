16.09.2020 (06:42)

Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после участия в учениях с группировкой сил в дальней морской зоне

Сегодня во Владивосток после участия в крупномасштабных учениях «Океанский щит-2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - Гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг».

Перед заходом в главную базу в заливе Петра Великого ГРКР «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» и корвет «Громкий» совместно с корабельными авиационными группами провели тренировку по перебазированию на береговой аэродром трех палубных вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ. За время действий сил в море экипажи вертолётов совершили около 50 взлетов и посадок на корабли флота.

Активная часть учений проходила с 24 августа по 1 сентября в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели. Моряки ТОФ впервые в истории высадили комбинированный воздушно-морской десант на побережье Чукотки, также впервые из Чукотского моря тактическая группа корветов провела артиллерийскую стрельбу по береговой невидимой цели.

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