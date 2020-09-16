16.09.2020 (06:12)

Победителей и призеров трех конкурсов Армейских международных игр -2020 торжественно встретили в Дальневосточном ВОКУ

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялась торжественная встреча курсантов - финалистов трех конкурсов Армейских международных игр 2020 - «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж». Около 40 военнослужащих училища представляли Вооруженные Силы страны на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации.

Основные экипажи боевых машин международного конкурса «Суворовский натиск» полностью состояли из представителей училища. В текущем году у курсантов-дальневосточников была двойная ответственность, так как международный конкурс впервые был проведен на полигоне ДВОКУ. В упорной борьбе с представителями семи стран курсанты показали высочайшее мастерство, установив четыре рекорда Армейских игр. В ходе финальной эстафеты российские экипажи пришли на финиш на пять минут быстрее, чем в прошлом году, при этом за все игры не допустив ни одного промаха при стрельбе.

В финале международного конкурса «Морской десант», который проводился на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, в основном составе выступало отделение курсантов ДВОКУ. По итогам всего конкурса команда России признана абсолютным чемпионом. Кроме того, курсанты ДВОКУ победили в индивидуальных номинациях лучший командир, наводчик-оператор и механик-водитель.

В Бресте состязались сильнейшие снайперы из 7 стран мира. В состав российской команды состоял из курсантов Дальневосточного ВОКУ и центра снайпинга Восточного военного округа. По результатам команда России заняла третье место. Снайперская пара курсантов в упражнении «Найти и уничтожить» определила свои мишени и поразила их залпом за восемь секунд, установив абсолютный рекорд в данном упражнении.

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