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16.09.2020 (05:28)

Заключительный этап конкурса по полевой выучке артиллерийских батарей, имени маршала артиллерии Георгия Передельского, стартовал в Бурятии

Артиллерийские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к заключительному этапу конкурса по полевой выучке артиллерийских батарей, имени маршала артиллерии Георгия Передельского.

В течение нескольких дней с личным составом гаубичного самоходного артиллерийского подразделения будут проведены тактические учения, в ходе которых расчеты выполнят огневые задачи из САУ «Мста-С», в том числе  стрельбу прямой наводкой, отработают ряд нормативов по управлению огнем, а также оперативную смену огневых позиций.

Кроме того, будут отработаны действия личного состава по РХБ разведке, преодолению условно зараженного  участка местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

Справочно:

Конкурс проходит одновременно на нескольких полигонах страны с представителями всех военных округов. По итогам конкурса специальная комиссия Министерства Обороны РФ определит лучшее артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ.

В конкурсе от ВВО принимает участие более 150 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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