16.09.2020 (05:28)
Заключительный этап конкурса по полевой выучке артиллерийских батарей, имени маршала артиллерии Георгия Передельского, стартовал в Бурятии
Артиллерийские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к заключительному этапу конкурса по полевой выучке артиллерийских батарей, имени маршала артиллерии Георгия Передельского.
В течение нескольких дней с личным составом гаубичного самоходного артиллерийского подразделения будут проведены тактические учения, в ходе которых расчеты выполнят огневые задачи из САУ «Мста-С», в том числе стрельбу прямой наводкой, отработают ряд нормативов по управлению огнем, а также оперативную смену огневых позиций.
Кроме того, будут отработаны действия личного состава по РХБ разведке, преодолению условно зараженного участка местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.
Справочно:
Конкурс проходит одновременно на нескольких полигонах страны с представителями всех военных округов. По итогам конкурса специальная комиссия Министерства Обороны РФ определит лучшее артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ.
В конкурсе от ВВО принимает участие более 150 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и техники.