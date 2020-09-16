16.09.2020 (05:03)

Подразделение ПДСС на Камчатке отработало задачи по проведению комплексного мониторинга акватории пункта базирования сил ТОФ

Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в рамках недели интенсивной боевой подготовки провели комплексный осмотр акватории бухты Малая Лагерная.

Водолазы в составе боевых двоек обследовали район базирования кораблей ОКВС, осмотрели пирсовую зону и винто-рулевые группы кораблей. С использованием технических средств проведена проверка рейда, водной акватории бухты и прибрежной полосы с целью выявления вероятных баз и тайников разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Под руководством командира группы и наблюдением врача-специалиста с борта быстроходного катера БЛ-680 были выполнили водолазные спуски в легководолазном снаряжении с оружием на глубины до 15 метров.

Подразделение ПДСС на Камчатке решает задачи в районах базирования сил ТОФ и на подступах к ним, в том числе и зимой, выполняя погружения под лед. Пловцы оснащены современными образцами вооружения, в том числе для ведения подводной стрельбы, скоростными плавсредствами и специальной техникой.

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