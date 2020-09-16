Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.09.2020 (05:03)

Подразделение ПДСС на Камчатке отработало задачи по проведению комплексного мониторинга акватории пункта базирования сил ТОФ

Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в рамках недели интенсивной боевой подготовки провели комплексный осмотр акватории бухты Малая Лагерная.

Водолазы в составе боевых двоек обследовали район базирования кораблей ОКВС, осмотрели пирсовую зону и винто-рулевые группы кораблей.  С использованием технических средств проведена проверка рейда, водной акватории бухты и прибрежной полосы с целью выявления вероятных баз и тайников разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Под руководством командира группы и наблюдением врача-специалиста с борта быстроходного катера БЛ-680 были выполнили водолазные спуски в легководолазном снаряжении с оружием на глубины до 15 метров.

Подразделение ПДСС на Камчатке решает задачи в районах базирования сил ТОФ и на подступах к ним, в том числе и зимой, выполняя погружения под лед. Пловцы оснащены современными образцами вооружения, в том числе для ведения подводной стрельбы, скоростными плавсредствами и специальной техникой.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
На Камчатке завершается подготовка военных объектов к отопительному сезону
Командующий Тихоокеанским флотом проверил ход заводских испытаний модернизированного фрегата «Маршал Шапошников»
Во Владивостоке открылся чемпионат Военно-Морского Флота по гребно-парусному двоеборью
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Бруней

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false