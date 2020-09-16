16.09.2020 (04:43)

На Сахалине прошла церемония захоронения останков красноармейцев погибших в боях за освобождение Сахалина и Курильских островов

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа приняли участие в церемонии захоронения останков красноармейцев, погибших в 1945 году в боях за освобождение Сахалина и Курильских островов, найденных в ходе поисковых работ участниками «Поискового движения России» и «АвиаПоиск».

Церемония захоронения останков советских воинов проходила на территории мемориального комплекса в селе Победино Смирныховского района.

Для увековечивания памяти павших красноармейцев на западной окраине села Победино в 1990 году было создано военное мемориальное кладбище. В 2010 году была произведена реконструкция и увеличена площадь захоронения, был создан мемориальный комплекс.

В церемонии предания останков советских солдат земле приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, волонтеры, общественные деятели, участники поискового движения и местные жители. Представитель местной епархии провел обряд отпевания, после чего траурная процессия направилась к мемориальному комплексу.

Участники траурной процессии возложили венки и цветы к могилам захороненных солдат. Военнослужащие почетного караула произвели три залпа в память о погибших красноармейцах, отдавших свои жизни в боях за освобождение Сахалина и Курильских островов.

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