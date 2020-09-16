16.09.2020 (04:16)
Военнослужащие ВВО оказывают адресную помощь жителям подтопленных территорий в ЕАО
Военнослужащие общевойскового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), в ходе проведения работ по ликвидации последствий подтопления, оказывают адресную помощь жителям населенных пунктов Ленинского района.
Личный состав соединения по просьбе местных жителей осуществляет подъем мебели, бытовой техники и продуктов питания на чердаки, а также перенос имущества в более безопасные места. Помощь оказывается в первую очередь пожилым людям и инвалидам.
Помимо этого организована помощь по восстановлению придомовых ограждений и заборов.
Выполнение задач проходит во взаимодействии со спасательными отрядами МЧС, местными жителями и волонтерами, в составе региональной группировки по предупреждению и ликвидации ЧС.
Всего за последнее время, помощь оказана жителям свыше 30 домов.
Всего к оказанию помощи привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 10 единиц военной техники.