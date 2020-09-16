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16.09.2020 (04:16)

Военнослужащие ВВО оказывают адресную помощь жителям подтопленных территорий в ЕАО

Военнослужащие общевойскового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), в ходе проведения работ по ликвидации последствий подтопления, оказывают адресную помощь жителям населенных пунктов Ленинского района.

Личный состав соединения по просьбе местных жителей осуществляет подъем мебели, бытовой техники и продуктов питания на чердаки, а также перенос имущества в более безопасные места. Помощь оказывается в первую очередь пожилым людям и инвалидам.

Помимо этого организована помощь по восстановлению придомовых ограждений и заборов.

Выполнение задач проходит во взаимодействии со спасательными отрядами МЧС, местными жителями и волонтерами, в составе региональной группировки по предупреждению и ликвидации ЧС.

Всего за последнее время, помощь оказана жителям свыше 30 домов.

Всего к оказанию помощи привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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