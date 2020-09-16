16.09.2020 (03:52)

Комплексы РЭБ ВВО «Ртуть-БМ» и «Лесочек» нарушили планы условного противника в ходе специального учения в Бурятии

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового и танкового соединений, дислоцированных в Республике Бурятия, провели тактико-специальные учения с применением современных комплексов РЭБ.

Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили современные малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на бронетехнику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

По прибытию колонны в заданный район военнослужащие развернули современные станции радиопомех комплекса «Борисоглебск-2», в частности, перспективная автоматизированная станция помех «Житель», которая способна подавить сотовую связь, радиосвязь авиации условного противника на высоких частотах и эффективно выводить из строя беспилотные летательные аппараты.

Для защиты своих радиоэлектронных средств от ударов высокоточного оружия, специалисты РЭБ использовали станцию «Ртуть-БМ», создав так называемый «радиокупол» защиты от попадания управляемых артиллерийских боеприпасов, оснащенных радиовзрывателями.

Остальные автоматизированные станции помех комплекса «Борисоглебска-2» нарушили систему управления наземных средств условного противника в различных диапазонах, в том числе подавив запасные коротковолновые частоты установив устойчивые радиопомехи.

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