16.09.2020 (03:27)

Молодые летчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили бомбометание на новейших Су-34

Молодые лётчики в составе экипажей новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 армии ВВС и ПВО ВВО выполнили бомбометание и нанесли поражение условному противнику, совершив более 30 самолетовылетов. Летно-тактические задания выполнялись на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае. Полеты также осуществлялись на тактических фронтовых бомбардировщиках Су-24м2.

В ходе выполнения полётных заданий передовой авиагруппой была произведена разведка местности и выданы координаты мест сосредоточения условного противника, а также точное количество единиц его бронетехники в колонне, для выбора способа нанесения авиаудара.

Летно-тактические задания выполнялись в простых и сложных метеоусловиях с применением современных средств радиоэлектронной борьбы для осуществления противодействия средствам противовоздушной обороны условного противника.

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