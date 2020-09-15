15.09.2020 (23:02)

Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе

15 сентября от дежурного капитана – координатора морского спасательного центра Санкт-Петербурга оперативными службами Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота была получена информация о том, что одному из членов команды, находящемуся на борту грузового судна «EEMSBORG» (Нидерланды), срочно необходима эвакуация в медицинское учреждение. Член экипажа судна при выполнении судовых работ получил тяжелые травмы и нуждался в срочной госпитализации.

Оперативным штабом по разрешению кризисной ситуации Ленинградской военно-морской базы в кратчайшие сроки была организована спасательная операция, в ходе которой к судну был направлен быстроходный патрульный катер «Раптор» со специалистами аварийно-спасательного отряда базы.

Несмотря на сложные метеоусловия, военнослужащие Балтийского флота сняли раненого иностранного гражданина с грузового судна и доставили его в г. Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи.

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