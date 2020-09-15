15.09.2020 (21:21)

В Ясненское ракетное соединение поступили авторазливочные станции АРС-14КМ

В Ясненское ракетное соединение продолжается поступление авторазливочных станций АРС-14КМ.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей

и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

С помощью авторазливочной станции АРС-14КМ создается аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН. Кроме того, данные станции широко применяются для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, военной и специальной техники.

В следующем году темпы поступления новейших образцов техники войск РХБ защиты для РВСН будут сохранены.

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