15.09.2020 (20:56)

В ходе первого этапа учения «Славянское братство – 2020» сформирована многонациональная тактическая группа

На плацу полигона «Брестский» в Республике Беларусь состоялся торжественный митинг, посвященный передаче в оперативное подчинение командиру многонациональной тактической группы подразделения Псковских десантников, прибывших в Брест для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020».

В рамках мероприятия состоялось поднятие Государственных флагов государств-участниц учения с исполнением гимнов двух стран.

Открывая митинг, заместитель командующего Силами специальных операций Республики Беларусь гвардии полковник Владимир Белый отметил, обращаясь к участникам учения: «Уважаемые участники учений. Товарищи офицеры, прапорщики сержанты и солдаты, мне очень приятно видеть Вас в этом строю. Я вижу перед собой воинов-гвардейцев, людей, конкретно нацеленных на победу.

Мне приходилось участвовать практически во всех учениях «Славянское братство», как на территории Российской Федерации и Сербии, так и на территории Республики Беларусь. И всегда они всегда заканчивались одним, высоким результатом, и я уверен, что этот результат вы продемонстрируете и в этом году».

«Буквально сегодня вы приступите к проведению занятий, слаживанию наших совместных подразделений. Мы, как руководство учения, старались выработать такой замысел, при котором вам необходимо непосредственно сотрудничать в этих учебно-боевых условиях. От Вас зависит очень многое, что бы этот замысел вы могли реализовать. Но самая главная цель, конечно, это не «успехи», а то, что вытекает из самого названия учения «Славянское братство». Ведь здесь за эти две недели Вы должны по-настоящему подружиться и стать братьями, чтобы уезжая, вы могли сказать: «У меня в Беларуси остался брат или у меня в России, в Пскове, тоже есть брат. Я всем вам желаю успехов, мирного неба над головой, в добрый путь к победе» - подчеркнул гвардии полковник Владимир Белый.

В ответном слове, руководитель Российской делегации, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Андрей Холзаков поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием, отметил, что 2020 год юбилейный для Воздушно-десантных войск двух стран, в связи с празднованием 90-й годовщины со дня образования ВДВ и пожелал всем участникам учения отличной службы и новых успехов в деле служения своей стране.

В заключении генерал-лейтенант Андрей Холзаков наградил юбилейной медалью «90 лет Воздушно-десантных войск» ветерана ВДВ Республики Беларусь полковника в отставке Панасенко Александра Степановича.

С 14 сентября на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе первого этапа, завершение которого планируется 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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