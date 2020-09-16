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16.09.2020 (03:00)

Сводный отряд Минобороны рекультивировал около 40 гектаров земли в пострадавших от паводка районах Иркутской области

Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Тулун Иркутской области для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, демонтировал более 250 аварийных домов и хозяйственных построек. Общая площадь рекультивированных земель составила около 40 гектаров.

Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры используют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего, при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводятся мероприятия по рекультивации грунта и выравниванию участков местности.

Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Все работы планируется завершить до 1 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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