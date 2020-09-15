15.09.2020 (19:30)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» прошел проливную зону Босфор – Дарданеллы и вышел в Средиземное море

Учебный корабль ВМФ России «Смольный», с курсантами Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, а также воспитанниками Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища на борту, завершил прохождение проливной зоны Босфор – Дарданеллы и вышел в Средиземное море.

13 сентября корабль покинул Севастополь для выполнения задач третьего этапа дальнего похода с целью проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений. Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил план третьего этапа дальнего похода учебного корабля «Смольный». Согласно этого плана, на третьем этапе похода пройдут морскую практику курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, а также воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. В ходе третьего этапа корабль совершит поход до моря Альборан (самое западное море в составе Средиземного моря) и в конце сентября возвратится в Севастополь.

«Каждая морская миля должна быть максимально эффективно использована для привития курсантам практических навыков по будущей специальности. Морская практика учащихся военно-морских вузов и довузовских учебных заведений есть и будет важнейшей частью общего учебного процесса, направленного на подготовку нового поколения специалистов для ВМФ», - отметил Главком на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы практических форм обучения курсантов военно-морских учебных заведений.

Справочно:

Поход ученого корабля «Смольный» был начат 7 июля и осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Главнокомандующим ВМФ. За время дальнего похода курсанты пройдут курс корабельной и штурманской практики с целью закрепления в реальных условиях плавания теоретических знаний по специальности. Программа практики предполагает выполнение курсантами обязанностей дублеров вахтенных офицеров и вахтенных штурманов корабля. В завершении похода им предстоит сдать зачеты. Покинув 7 июля Кронштадт, учебный корабль «Смольный» посетил порт Архангельск, где 26 июля принял участие в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ. На его борту состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и Военным учебно-научным центром ВМФ в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию и отбору кандидатов для поступления в военно-морские учебные заведения. Также, учебный корабль «Смольный» посетил главную военно-морскую базу Северного флота г. Североморск. Обогнув Европу, корабль совершил заход в Севастополь.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице