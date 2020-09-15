15.09.2020 (18:48)

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатывается новый магнитометрический бомбоискатель

В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации продолжается разработка новых средств поиска взрывоопасных предметов. Одним из таких изделий является магнитометрический бомбоискатель «Мультизонд» разработанный на передвижной платформе под управлением оператора.

Максимальная глубина обнаружения взрывоопасных предметов» составляет: граната Ф-1 и противопехотная мина – до 0,7 м., противотанковой мины и 155 мм снарядов – до 3 м., авиационная бомба массой до 500 кг – до 6 м. Кроме того образец позволяет обнаруживать тайники с вооружением и техникой на глубине до 7 м. При возимой массе бомбоискателя в 20 кг гарантированная ширина зоны обнаружения составляет 2 м со скоростью поиска не менее 1,5 м/с.

Его натурные испытания на полигоне показали хорошие результаты. «Мультизонд» состоит из передвижной платформы и держателей, магнитометрического модуля, блока обработки сигналов и пульта. Бомбоискатель предназначен для обнаружения крупных ферромагнитных объектов, таких как неразорвавшиеся боеприпасы, фугасы и другие взрывоопасные предметы, в земле, воде и под водой; обеспечения выполнения задач по гуманитарному разминированию местности и других специальных мероприятий. «Мультизонд» отличает широкая зона обнаруже­ния, высокий темп мониторинга местности, возможность координатной привязки мест расположения возможных взрывоопасных предметов.

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