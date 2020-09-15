15.09.2020 (18:20)
Дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Берингова и Черного морей
Сегодня дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Берингова и Черного морей.
Продолжительность полетов составила около 6 и 10 часов соответственно.
На отдельных этапах маршрута над акваторией Берингова моря самолеты Ту-142 сопровождались истребителями МиГ-31 Тихоокеанского флота.
Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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