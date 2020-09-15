15.09.2020 (18:20)

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Берингова и Черного морей

Сегодня дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Берингова и Черного морей.

Продолжительность полетов составила около 6 и 10 часов соответственно.

На отдельных этапах маршрута над акваторией Берингова моря самолеты Ту-142 сопровождались истребителями МиГ-31 Тихоокеанского флота.

Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице