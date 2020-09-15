15.09.2020 (18:29)

Журналистов ознакомили со средствами индивидуальной защиты на курсах «Бастион» в центре боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области

В Нижегородской области на базе центра боевой подготовки Западного военного округа журналистов ознакомили со средствами индивидуальной защиты в ходе межведомственных учебно-практических курсов «Бастион» по подготовке представителей средств массовой информации к работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Представители промышленности провели для журналистов лекцию-выставку, рассказав о видах бронежилетов и шлемов, их защитных свойствах и способах применения. Также в ходе практических занятий были продемонстрированы тактические действия разведывательных подразделений и приёмы рукопашного боя. Представители МЧС на показном занятии ознакомили журналистов с новейшей пожарно-спасательной техникой, особенностями дезинфекции и профилактики распространения вирусных заболеваний.

В ходе теоретических занятий выступили представители МИДа, Следственного комитета, известные российские журналисты, были обсуждены вопросы стратегической коммуникации в противодействии терроризму и юридических аспектов работы журналистов.

Курсы «Бастион» проходят с 13 по 20 сентября, их слушателями стали более 30 журналистов от 20 средств массовой информации из 11 регионов страны.

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