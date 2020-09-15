15.09.2020 (18:39)

Ракетчики армейского корпуса Балтийского флота нанесли высокоточные удары по условному противнику

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки военнослужащие ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого находится оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», выполнили электронные пуски ракет.

В рамках тренировок военнослужащие отработали алгоритм действий по развертыванию ракетных комплексов, занятию огневых позиций и подготовке к выполнению пусков.

Ракетчики также провели тренировки на комплексах управления и системах технического обеспечения, отработали навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, выполнили учебные электронные пуски ракет по различным целям.

Всего за летний период обучения было выполнено около 100 тренировок с электронными пусками. Свое мастерство повысили более 500 военнослужащих ракетного соединения армейского корпуса флота.

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