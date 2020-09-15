15.09.2020 (18:37)

Специальное учение с подразделениями тыла стартовало на военной базе РФ в Таджикистане

Специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения 201-й военной базы РФ стартовало на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие на штатной технике выполнили марш в район проведения учения и развертывание подразделений, где отработали вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения условных боевых действий в интересах выполнения поставленных задач.

В ходе учения специалисты развернули полевой склад для хранения и выдачи боеприпасов, а также полевой пункт массовой заправки горюче-смазочных материалов с применением современных средств заправки и подвоза горючего. Для организации приготовления и выдачи горячей пищи действуют полевые продовольственные пункты», – сообщил заместитель командира 201-й военной базы по тылу полковник Дмитрий Штаненко.

На последующих этапах учения военнослужащие отработают задачи дозаправки колесной и гусеничной техники мотострелковых и танковых подразделений, а также подвоз боеприпасов к огневым позициям своих войск.

Всего в трехдневном учении, которое завершится 17 сентября, принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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