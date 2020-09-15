15.09.2020 (18:34)

Специалисты РЭБ ЦВО вывели из строя беспилотники «противника» под Оренбургом

Военнослужащие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) вывели из строя беспилотные летательные аппараты условного противника в Оренбургской области.

В ходе учения на Тоцком полигоне подразделения РЭБ выполнили задачи, направленные на подавления радиосвязи в различных диапазонах, отработали радиоэлектронные удары по узлам связи «противника», нарушив каналы управления беспилотных летательных аппаратов. Личный состав использовал комплекс «Борисоглебск-2», автоматизированную станцию помех «Житель», а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» на базе мобильного комплекса передачи помех «Леер-3».

Кроме того, были отработаны вопросы создания искаженных навигационных полей, подавления радиоуправляемых фугасов, пеленгования источников радиоэлектронного излучения, создания помех системам связи условного противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

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