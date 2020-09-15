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15.09.2020 (18:31)

Общественный совет при Минобороны России посетил военные объекты на территории ЦВО

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации в рамках рабочей поездки прибыла на Урал и посетила штаб Центрального военного округа (ЦВО), Екатеринбургское суворовское военное училище и одну из воинских частей Екатеринбурга.

В ходе рабочего визита делегаты Общественного совета встретились с командованием Центрального военного округа и ознакомились с организацией рабочего процесса офицеров штаба ЦВО.

В рамках визита в Екатеринбургского суворовское военное училище, общественники встретились с руководителями, педагогическим составом и воспитанниками училища, провели беседы с екатеринбургскими суворовцами и ознакомились с материально-технической базой образовательного учреждения.

По завершении рабочей поездки делегаты общественного совета посетили одну из воинских частей Екатеринбурга, где встретились с военнослужащими по призыву, офицерами и пообщались с многодетной семьей одного из военнослужащих.

Основное внимание общественники уделили бытовым условиям, состоянию материально технической-базы, организации учебного и воспитательного процесса военнослужащих.

Кроме того, делегация Общественного совета посетила Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма, где была организована экскурсия, посвящённая гибели семьи императора Николая II.

Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации организует обеспечение учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан РФ, защиту прав общественных организаций при реализации мероприятий по формированию нового облика Вооруженных Сил, осуществляет общественный контроль деятельности органов военного управления в условиях интенсификации учебно-боевой деятельности войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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