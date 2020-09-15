15.09.2020 (18:23)

Спортсмены армейского клуба на чемпионате России по академической гребле завоевали 36 медалей разного достоинства

В Казани завершился чемпионат России по академической гребле. Представители армейского Клуба стали обладателями 36 наград разного достоинства. На счету армейцев 21 золотая, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Екатерина Курочкина стала лучшей в соревнованиях одиночек на чемпионате России по академической гребле, завершившемся накануне в Казани. В финальном заезде армейская спортсменка показала результат 8 минут 23,57 секунды, обойдя Анну Пракатень (отставание + 7,41 секунды) и одноклубницу Юлию Левину (+11,30 секунды).

Армейцы Анастасия Лебедева и Александр Туфанюк первенствовали в заездах одиночек легкого веса. Лебедева проплыла дистанцию в финале за 8 минут 1,63 секунды. Второй финишировала Алина Завитневич (8 минут 34,25 секунды).

Замкнула тройку лидеров Елизавета Панькова (8 минут 38,57 секунды). У мужчин вторым с результатом 7 минут 25,64 секунды стал Юрий Щелоков, третьим - рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Сергей Пономарев – 7 минут 33,10 секунды.

Четверка, в составе которой выступили Анна Карпова/Василиса Степанова/Алевтина Яганова (Савкина), стала лучшей в соревнованиях женских четверок без рулевого – 6 минут 55,94 секунды. Команда Елены Орябинской с отставанием в 3,49 секунды стала второй.

Андрей Потапкин и Илья Кондратьев первенствовали в состязании мужских парных двоек. Армейцы преодолели дистанцию за 6 минут 40,72 секунды.

В соревнованиях мужских четверок без рулевого первое место заняла четверка, в составе которой выступили Василий Степанов, Дмитрий Кузнецов и Даниил Андриенко (6 минут 17,68 секунды). Команда рядового спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Ярослава Самойлова и рядового спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Арсения Григорьяна с отставанием в 10,77 секунды заняла второе место. На третью ступень пьедестала почета поднялась четверка, в составе которой выступил рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Глеб Артемов (+11,47 секунды).

В соревнованиях парных четверок среди мужчин лучшим стал коллектив Николая Пименова и Павла Сорина - 5 минут 58,52 секунды. Команда рядового спортивной роты ЦСКА, г. Самара Артура Ихшаняна, показав время 6 минут 11,87 секунды, стала третьей. Среди женщин в аналогичной дисциплине первый результат продемонстрировала четверка Екатерины Курочкиной (6 минут 44,26 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Артур Кунка и рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Кирилл Горячев с результатом 6 минут 12,75 секунды первенствовали в состязаниях парных четверок (легкий вес).

В соревнованиях восьмерок с рулевым армейским спортсменам также удалось завоевать награды. Так, команда, в составе которой выступили, Василий Степанов, Дмитрий Кузнецов и Даниил Андриенко, стала лучшей в состязании мужчин, показав результат 5 минут 48,15 секунды. Второе место заняла восьмерка, в составе которой выступили армейцы Семен Яганов, Иван Баландин, Павел Сафонкин и Александр Богдашин (5 минут 51,02 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Глеб Артемов в составе своей восьмерки стал третьим – 5 минут 59,88 секунды.

У женщин лучшими оказалась восьмерка Анны Карповой и Алевтины Ягоновой, показавшая время 6 минут 22,24 секунды. Команда, в составе которой выступила Юлия Погоня, Анастасия Тиханова и Елена Орябинская, стала второй – 6 минут 27,51 секунды.

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