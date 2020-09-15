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15.09.2020 (17:55)

На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России состоялась торжественная церемония открытия памятника генералу армии Шуралёву Владимиру Михайловичу

15 сентября на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия памятника генералу армии Владимиру Шуралёву. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, члены Государственной Думы, ветеранских и общественных организаций.

Генерал армии Шуралёв Владимир Михайлович родился в 1935 году
в городе Ковров Владимирской области. В 1955 году призван в Советскую армию. Окончил Ташкентское танковое училище в 1958 году. Командовал танковым взводом, ротой в Группе советских войск в Германии.
В 1965 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 1975 году - Военную академию Генерального штаба. С февраля 1985 года - командующий войсками Белорусского военного округа.

С 1990 по 1991 год был заместителем министра обороны СССР - главным инспектором Минобороны СССР. С декабря1991 года - начальник Высших офицерских курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова. С 1992 года находился в запасе. До последнего времени был ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Минобороны России.

Справочно:

Награжден орденом Почёта, орденом Ленина, орденом Октябрьской революции орденом Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями Советского Союза, орденами и медалями иностранных государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Памятники , Культура
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