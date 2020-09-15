15.09.2020 (17:51)

В Нижнем Тагиле открылась уникальная выставка «Век Танкпрома»

В Нижнем Тагиле открылась выставка «Век Танкпрома». Это первая в России выставка, в которой рассказывается о 100-летней истории отечественной танковой промышленности в целом. Жители и гости города смогут увидеть более 30 макетов танков и самоходных артиллерийских установок, систем залпового огня, ракетоносители, многоразовую транспортную космическую систему «Энергия-Буран» и многие другие изделия. Часть макетов выполнена по конструкторским чертежам. Также в экспозиции представлены уникальные документы, образцы брони, чертежи, оригиналы фотографий, образцы рабочих инструментов инженеров и рабочих оборонных предприятий.

Выставка рассказывает об истории создания танковой отрасли, её вкладе в обороноспособность с 1920 года до сегодняшнего дня. Главная задача экспозиции – показать масштаб танковой промышленности.

Первый зал посвящён созданию танковой промышленности и её расцвету в годы Великой Отечественной войны. Второй представляет танковую промышленность в послевоенный период (с момента окончания войны до окончания советского периода), а также решению оборонных задач. Третий иллюстрирует роль танковой промышленности в создании высокотехнологичных отраслей машиностроения на двух примерах: создании ракетно-космической техники и создании атомного машиностроения. Четвертый зал представляет танкостроение сегодня.



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