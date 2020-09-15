15.09.2020 (17:35)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину об окончании строительства медцентров в Пскове, Великих Луках, завершающем этапе строительства в Кызыле

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину об окончании строительства многофункциональных медицинских центров в Пскове, Великих Луках, а также завершающем этапе строительства в Кызыле.

«Министерство обороны завершило строительство многофункциональных медицинских центров – на 200 мест в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Сегодня передаем их местным властям», – доложил глава военного ведомства.

Министр обороны РФ уточнил, что центры общей площадью 17 тысяч квадратных метров полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Их персонал сейчас проходит подготовку в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Кроме того, по его словам, военные строители завершают строительство многофункционального медцентра в Кызыле на 200 мест, после него начнется создание многопрофильной поликлиники.

«Завершаем строительство медцентра в Кызыле на 200 мест. После чего там же, в Тыве, приступим ко второму этапу – строительству многопрофильной поликлиники на 300 посещений в сутки», – отметил в докладе Министр обороны РФ.

Он добавил, что еще один медицинский центр, который сейчас достраивается в Североморске, получит специализированное отделение радиологии.

«В настоящее время ведем строительство многофункционального медицинского центра в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии, это первый у нас такой центр», – сказал глава военного ведомства.

На объектах в Пскове и Великих Луках уже выполнены пуско-наладка и тестирование медоборудования и техники. Медцентры построены по типовым проектам, которые уже были реализованы Минобороны России во время строительства 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также медцентров в Воронеже и Дагестане.

При их строительстве применялись современные технологии, которые позволили сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Многофункциональный медицинский центр в Тыве будет оснащен стационарной лабораторией для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР. При строительстве использовался один из типовых проектов Минобороны, который адаптировали к климатическим и сейсмическим особенностям региона.

Строительство медцентров для оказания медицинской помощи гражданскому населению регионов ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина.

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