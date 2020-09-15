15.09.2020 (16:57)

На учении в Челябинской области организована переброска более 100 единиц бронетехники при помощи танковых мостов

Военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) организовали переброску более 100 единиц бронетехники при помощи мостовых переходов, наведенных на бездорожье в ходе учения, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области.

Действуя в составе групп обеспечения движения, военнослужащие инженерных подразделений дивизии навели двадцатиметровые металлические мосты через канавы и овраги глубиной до 5 метров, тем самым обеспечив скоростной проход экипажей танков Т-72Б3 в район выполнения огневых задач.

В ходе наведения мостовых переправ были задействованы мостоукладчики МТУ-72 на базе танка Т-72 и тяжелые механизированные мосты на колесном шасси армейских грузовиков КрАЗ.

Наведение мостов проходило в обстановке активной деятельности диверсионных групп условного противника, практически обозначаемых военнослужащим разведывательного подразделения танковой дивизии.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих, в том числе из состава инженерных и разведывательных подразделений, а также свыше 100 единиц бронетехники. Объективный контроль качества выполнения задач, временных нормативов и соблюдения требований безопасности проводился при помощи беспилотного летального аппарата «Орлан-10».

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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