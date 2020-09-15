15.09.2020 (16:52)

Северный флот передал музею Арктики и Антарктики коллекцию артефактов, найденных в ходе Комплексной экспедиции в Арктику

Сегодня Северный флот передал в Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге коллекцию исторических артефактов, найденных на островах архипелага Новая Земля в августе этого года в ходе Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) в Арктику.

С инициативой передать уникальные исторические находки в государственный музей выступил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил историческую и федеральную значимость собранной коллекции, и предложил Российскому государственному музею Арктики и Антарктики принять исторические находки, собранные экспедиционными отрядами Комплексной экспедиции в Арктику, для хранения и дальнейшего изучения.

Коллекцию артефактов передал музею научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота и РГО полковник Сергей Чуркин.

Всего в коллекции собрано более 80 предметов, представляющих историческую ценность. Наибольший интерес из материалов, собранных в ходе экспедиции, представляют материальные свидетельства обнаруженного продовольственного депо австро-венгерской экспедиции К. Вайпрехта и Ю. Пайера (1872-1874 гг.) на острове Баренца, кресты экспедиции Г.Я. Седова (1912-1914 гг.), а также предметы XIX века с зимовья Ф. Розмыслова в проливе Маточкин Шар. Кроме того, участниками экспедиции собрано большое количество предметов промысловой культуры.

Большая часть находок была обнаружена на северном острове архипелага Новая Земля экспедиционным отрядом под командованием капитана 2 ранга Сергея Зинченко, действовавшим на морском буксире Северного флота МБ-12.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества проходит в нынешнем году в рамках проекта «Главный фасад России. История. События. Люди». Это уже третий большой совместный проект Северного флота и РГО. Он стартовал 5 августа. 31 августа первый экспедиционный отряд, действовавший на буксире МБ-12, завершил свои исследования на архипелаге Новая Земля. Второй экспедиционный отряд, который находится на борту ледокола Северного флота «Илья Муромец», продолжает выполнять программу экспедиции и в настоящее время находится в Восточно-Сибирском море.

Комплексная экспедиция по архипелагам Арктики в нынешнем году посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Победы, 175-летию РГО, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения Владимира Русанова. Экспедиция продлится до октября.

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