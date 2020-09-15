15.09.2020 (15:59)

Снайперы горной мотострелковой бригады ЦВО отработали «групповую охоту» на учении в Туве

Снайперы мотострелковых и разведывательных подразделений отдельного горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали способы «групповой охоты» и разведывательных патрулей в ходе ночного учения, завершившегося утром во вторник на горном полигоне в Республике Тыва.

По замыслу учения, снайперы действовали по одному, в составе пар, групп, а также придавались разведывательно-диверсионным группам на бронеавтомобилях «Тигр», действующим на переднем крае в обороне и наступлении.

В ходе розыгрыша тактического эпизода группы снайперов, действующих в составе разведывательных патрулей, провели «беспокоящие» действия на маршруте прохождения условного ночного каравана с оружием. Снайперы ЦВО выполняли выстрелы из «ниоткуда», выборочно уничтожая командиров противника в колоннах, тем самым деморализуя и сковывая его в маневре.

Затем снайперы приступили к «групповой охоте» на отдельном участке горной местности, уничтожая всю появляющуюся живую силу и легкобронированную технику, оставаясь незамеченными. Особое внимание уделялось поражению целей ночью и в утренние сумерки, а также методам оборудования лежек, ведению наблюдения за назначенным сектором и скрытному покиданию района выполнения задания.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих и около 40 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации, задействованных в организации учений.

Дислоцированная в Республике Тыва горная мотострелковая бригада Центрального военного округа является единственным горнострелковым соединением Минобороны РФ за Уралом.

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