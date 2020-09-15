15.09.2020 (15:35)

Подразделения ВС Белоруссии прибыли на полигон Капустин Яр, где примут участие в СКШУ «Кавказ-2020»

Подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон Капустин Яр, где примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», проводимом с 21 по 26 сентября с.г.

В ходе учения белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома.

Всего в учении от Республики Беларусь будет задействовано около 350 чел., свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также 6 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

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