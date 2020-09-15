15.09.2020 (16:01)

Продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020»

В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020», которое пройдет с 12 по 16 октября с.г. на полигоне «Лосвидо» в Республике Беларусь.

На учении будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ – Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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