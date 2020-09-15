15.09.2020 (16:01)
Продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020»
В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020», которое пройдет с 12 по 16 октября с.г. на полигоне «Лосвидо» в Республике Беларусь.
На учении будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.
В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ – Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Новости по теме:
На полигоне под Брестом стартовало совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство-2020»
Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020»
Заявление участников совместного заседания министров обороны (глав оборонных ведомств) государств — членов ШОС, государств - участников СНГ и государств - членов ОДКБ по случаю 75-летия Победы в ВОВ и во Второй мировой войне
Министрам обороны стран СНГ, ОДКБ и ШОС презентовали первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции
Метки: