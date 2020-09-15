15.09.2020 (15:53)

На полигоне под Брестом стартовало совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство-2020»

С 14 сентября с.г. на полигоне Брестский в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе первого этапа, завершение которого планируется 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

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