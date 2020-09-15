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15.09.2020 (16:02)

Рабочая группа Минобороны РФ встретилась с жителями архипелага Новая Земля

Три многоквартирных дома и детский сад 360 мест возведут на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, а две многоэтажки собираются заселить уже в следующем году. Об этом сообщила начальник Управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

Наталья Белоусова провела встречи с местными жителями в ходе рабочей поездки заместителя Министра обороны Андрея Картаполова, которого она сопровождает. По ее словам, при поддержке военного ведомства удается решать многие вопросы. Так, после обращений людей во время прошлогодней поездки выполнена реконструкция школы и ведется ремонт магистрального водопровода.

Решение значимых социальных вопросов - основная задача рабочей группы Минобороны. Андрей Картаполов также изучил условия службы на Новой Земле и выслушал предложения военнослужащих и членов их семей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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