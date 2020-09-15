15.09.2020 (07:27)

В Минобороны России начал свою работу ведомственный проектный офис

В августе 2020 г. на базе Департамента военно-экономического анализа Министерства обороны Российской Федерации создан и начал свою работу ведомственный проектный офис Минобороны России (приказ Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу от 14 июля 2020 г. № 315).

Ведомственный проектный офис Минобороны России предназначен для организации и методического сопровождения проектной деятельности в Минобороны России. В частности, приоритетными направлениями деятельности ведомственного проектного офиса станут:

методическое обеспечение проектной деятельности в Минобороны России;

мониторинг, анализ и сопровождение реализации национальных и федеральных проектов;

организация межведомственного взаимодействия по вопросам, сопряженным с реализацией национальных и федеральных проектов.

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Начиная с 2018 г. Минобороны России совместно с федеральными органами исполнительной власти под эгидой реализации национальных проектов оснащены современным оборудованием и успешно функционируют симуляционный центр, созданный на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (в рамках национального проекта «Здравоохранение»), а также кинозалы домов офицеров в г. Уссурийск и г. Сергиев Посад-7 (в рамках национального проекта «Культура»). Активно продолжается работа по автоматизации военных комиссариатов широкополосным доступом к сети «Интернет» и ремонт дорожного полотна в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Позитивный опыт реализации мероприятий Минобороны России и вклад в достижение национальных целей подтверждает необходимость продолжения совместной с представителями федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научного сообщества и организаций работы по реализации национальных и федеральных проектов, в связи с чем в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут круглый стол: «Формирование единых подходов к организации достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов» (24 августа 2020 г.) и научно-практическая конференция на тему: «Актуальные вопросы реализации мероприятий, включенных в национальные проекты (практический аспект)» (25 августа 2020 г.).

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