Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.09.2020 (15:34)

Корабли Балтийского флота отработали противолодочные задачи в море

В морских полигонах Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабельная поисковая ударная группа в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий» выполнила ряд учебно-боевых задач в море. В частности, экипажи корветов отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с условным применением противолодочного вооружения.

По замыслу учения, в районе развертывания сил Балтийского флота действовала подводная лодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача – нарушить морские коммуникации флота.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустических станций кораблей, а также выполнили минные постановки.

Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели тренировки по противовоздушной обороне. Также корабли отработали задачи по плаванию в узкозти, совместному маневрированию, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Женщины-командиры впервые приняли участие в «Командирских стартах» ЗВО, прошедших в Москве
Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 200 объектов условного противника
В Ивановской области ракетчики ЗВО применили БЛА «Орлан-10» для обнаружения и уничтожения условного противника
В Подмосковье стартовало ротное тактическое учение с разведывательными подразделениями Таманской дивизии ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false