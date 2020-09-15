15.09.2020 (15:34)
Корабли Балтийского флота отработали противолодочные задачи в море
В морских полигонах Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.
Корабельная поисковая ударная группа в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий» выполнила ряд учебно-боевых задач в море. В частности, экипажи корветов отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с условным применением противолодочного вооружения.
По замыслу учения, в районе развертывания сил Балтийского флота действовала подводная лодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача – нарушить морские коммуникации флота.
В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустических станций кораблей, а также выполнили минные постановки.
Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели тренировки по противовоздушной обороне. Также корабли отработали задачи по плаванию в узкозти, совместному маневрированию, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.