15.09.2020 (15:34)

Корабли Балтийского флота отработали противолодочные задачи в море

В морских полигонах Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабельная поисковая ударная группа в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий» выполнила ряд учебно-боевых задач в море. В частности, экипажи корветов отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с условным применением противолодочного вооружения.

По замыслу учения, в районе развертывания сил Балтийского флота действовала подводная лодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача – нарушить морские коммуникации флота.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустических станций кораблей, а также выполнили минные постановки.

Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели тренировки по противовоздушной обороне. Также корабли отработали задачи по плаванию в узкозти, совместному маневрированию, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

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