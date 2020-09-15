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15.09.2020 (15:26)

Соборная площадь у Главного храма ВС РФ станет местом проведения традиционного фестиваля фейерверков в этом году

Фестиваль фейерверков состоится 19 сентября на Соборной площади у Главного храма ВС РФ. Его тема – 75-летие Великой Победы. Шесть команд пиротехников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска покажут визитные карточки и произвольную программу.

Откроют фестиваль фрагменты легендарного салюта Победы, которым 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве чествовали героев – освободителей. В финале зрители увидят самый главный фейерверк в цветах российского триколора.  Также в программу фестиваля этого года войдут рассказы о городах нашей страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Главный храм ВС РФ
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