15.09.2020 (15:26)
Соборная площадь у Главного храма ВС РФ станет местом проведения традиционного фестиваля фейерверков в этом году
Фестиваль фейерверков состоится 19 сентября на Соборной площади у Главного храма ВС РФ. Его тема – 75-летие Великой Победы. Шесть команд пиротехников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска покажут визитные карточки и произвольную программу.
Откроют фестиваль фрагменты легендарного салюта Победы, которым 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве чествовали героев – освободителей. В финале зрители увидят самый главный фейерверк в цветах российского триколора. Также в программу фестиваля этого года войдут рассказы о городах нашей страны.
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