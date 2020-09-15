15.09.2020 (14:17)

Российские истребители МиГ-31 и Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские истребители МиГ-31 и Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями

Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингово и Охотского морей.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель.

Для её опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США.

После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

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