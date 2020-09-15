15.09.2020 (14:17)
Российские истребители МиГ-31 и Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями
Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингово и Охотского морей.
Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель.
Для её опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота.
Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США.
После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.