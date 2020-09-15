15.09.2020 (14:47)

Военные летчики ЦВО уничтожили колонну бронетехники условного противника на учениях в Сибири

В Кемеровской области на полигоне Юргинский летчики авиационного полка Центрального военного округа отработали задачи по поиску и уничтожению колонны бронетехники условного противника.

По замыслу летно-тактического учения, экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ-В и ударных вертолетов Ми-24 провели визуальную разведку местности, в ходе которой обнаружили движущуюся колонну бронетехники условного противника и применили авиационные средства поражения наземных целей.

Кроме того, в ходе ЛТУ экипажи вертолетов отработали элементы ведения воздушного боя на малых высотах и ухода от средств поражения условного противника. Полет в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте до 30 м.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В и ударных вертолетов Ми-24, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха, а также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

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