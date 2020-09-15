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15.09.2020 (14:02)

Курсанты учебного центра ВВО, показавшие лучшие результаты в подводном вождении танков, получили наградные часы от командующего войсками округа

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко проверил ход учебного процесса в окружном учебном центре, дислоцированном в Забайкальском крае в рамках рабочей поездки.

Генерал-полковник Геннадий Жидко посетил вододром, где проводятся занятия по подводному вождению с курсантами-танкистами. Будущие специалисты танковых войск выполнили первое в своей жизни практическое вождение под водой на танках Т-72Б3 после трех месяцев обучения. Трем военнослужащим, показавшим наилучшие результаты при выполнении упражнения «преодоление водной преграды», командующий войсками округа вручил наручные часы.

В настоящее время в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, проходят обучение свыше 2 тысяч курсантов по 14 военным специальностям.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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