15.09.2020 (13:42)
Артиллеристы-десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ отработали метание ручных боевых гранат
На полигоне Сосновый бор в Бурятии завершилось занятие по огневой подготовке с артиллерийскими подразделениями отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, в ходе которого военнослужащие отработали метание учебных имитационных и боевых ручных гранат.
К занятию было привлечено около 250 военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона, батареи ПТУР и взвода управления начальника артиллерии соединения.
Перед выполнением упражнений, с обучаемыми было проведено занятие по изучению устройства ручных гранат, требований безопасности при обращении с ними, приемов и правил метания, а также проведена тренировка в метании боевых и ручных имитационных учебных гранат на точность и дальность.
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