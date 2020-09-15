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15.09.2020 (13:42)

Артиллеристы-десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ отработали метание ручных боевых гранат

На полигоне Сосновый бор в Бурятии завершилось занятие по огневой подготовке с артиллерийскими подразделениями отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, в ходе которого военнослужащие отработали метание учебных имитационных и боевых ручных гранат.

К занятию было привлечено около 250 военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона, батареи ПТУР и взвода управления начальника артиллерии соединения.

Перед выполнением упражнений, с обучаемыми было проведено занятие по изучению устройства ручных гранат, требований безопасности при обращении с ними, приемов и правил метания, а также проведена тренировка в метании боевых и ручных имитационных учебных гранат на точность и дальность.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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