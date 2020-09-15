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15.09.2020 (14:00)

Специалисты Службы безопасности полетов поделились своим уникальным опытом с представителями вертолетной промышленности

Сегодня, 15 сентября, специалисты Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие в работе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia и поделились с разработчиками, производителями и эксплуатантами вертолетной техники своим уникальным опытом выявления, предотвращения и профилактики авиационных событий с двигателями, применяемыми на вертолетах.

Полковник Андрей Михайлиди затронул актуальные вопросы внедрения новых двигателей повышенной мощности производства АО «ОДК-Климов» ВК-2500, пришедших на замену двигателям ТВ3-117 в рамках государственной программы по импортозамещению. Данные двигатели широко применяются на современных вертолетах типа Ми-17, Ми-28, Ка-52 и Ми-35.

В ходе дискуссии были обсуждены проблемные вопросы создания вертолетных двигателей, контроля качества выпускаемой продукции, а также анализа ее надежности с целью созданию конкурентоспособных изделий для всех типов вертолетов государственной авиации.

Кроме того, представителям промышленности был представлен глубокий анализ авиационных событий с вертолетами государственной авиации за последние 20 лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Служба безопасности полетов авиации ВС РФ
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