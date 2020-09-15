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15.09.2020 (13:33)

Связисты ЦВО установили закрытую высокоскоростную связь в полевых условиях во время учений в Сибири

В Новосибирской области военнослужащие подразделений связи 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) на тактико-специальном учении организовали закрытую высокоскоростную связь между командными пунктами в полевых условиях с помощью многоцелевого мобильного комплекса связи «Редут-2УС».

В ходе учений личный состав подразделений связи совершил марш на штатной технике, входящей в состав комплекса «Редут-2УС», развернул узловые и транзитные аппаратные связи П-260-О, П-260-У, П-260-Т, а также аппаратную управления связью П-261 и антенный модуль Р-431-АМ. С помощью технических средств комплекса были организованы несколько полевых узлов связи, транспортная сеть и узел привязки с выходом в закрытый сегмент передачи данных, по которой происходил обмен информацией между полевыми пунктами управления.

Учение связистов проходило в сложной помеховой обстановке, которая создавалась военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы.

В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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