15.09.2020 (13:29)
Под Самарой мотострелки ЦВО отразили атаку крупных сил «бандформирований»
В Самарской области завершилось тактическое учение, в ходе которого военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа отразили атаку крупных сил условных бандформирований.
По замыслу практических действий, «противник» намеревался занять стратегические объекты, захватить заложников и провести диверсии. Для недопущения его прорыва мотострелки заняли оборону и при поддержке транспортно-ударных вертолетов Ми-8, используя вооружение бронетранспортеров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, нанесли огневое поражение живой силе и легкой бронетехнике противника. Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия между разными родами войск. Также в ходе учения отрабатывались вопросы эвакуации с поля боя раненых и поврежденной боевой техники.
В учении приняли участие более 700 военнослужащих и было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники.