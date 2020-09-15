15.09.2020 (13:15)

Женщины-командиры впервые приняли участие в «Командирских стартах» ЗВО, прошедших в Москве

В Москве состоялся окружной этап соревнования «Командирские старты» на Кубок командующего войсками Западного военного округа. Впервые в соревнованиях в соответствии с новым положением приняли участие военнослужащие-женщины.

В соревнованиях участвовали более 120 офицеров в званиях от лейтенанта до генерал-лейтенанта, проходящих службу на должностях от командира взвода до командующего армией на Балтийском флоте, общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Соревновались офицеры в легкоатлетической эстафете и четырёхборье, которое включает в себя стрельбу из пистолета Макарова, плавание, бег, гимнастические упражнения - подтягивания или рывок гирь, в зависимости от возрастной категории.

Победители определялись в восьми категориях. Так, среди объединений кубок командующего завоевали спортсмены из танковой армии. Среди воинских частей не было равных военнослужащим из отдельного комендантского Преображенского полка. Самым ловким, быстрым и сильным командиром соединения признан полковник А. Налейкин из отдельной железнодорожной бригады, среди командиров полков таковым проявил себя командир отдельного комендантского Преображенского полка полковник С. Бессонов. Первенство среди командиров батальонов завоевал подполковник Е. Анохин из армии ВВС и ПВО, а капитан А. Кузякин награду такого же достоинства завоевал в состязаниях командиров рот. Представители Балтийского флота стали лучшими в соревнованиях командиров взводов – отличился старший лейтенант Н. Алиев, а среди военнослужащих-женщин лучшей оказалась лейтенант Е. Герман.

По итогам окружных состязаний была сформирована сборная ЗВО, которая примет участие во всеармейском этапе «Командирских стартов», который пройдёт в Москве в ноябре.

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