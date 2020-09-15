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15.09.2020 (13:13)

Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 200 объектов условного противника

В ходе тренировки по разведке и уничтожению целей в воздушном пространстве военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, перехватили более 200 воздушных объектов условного противника.

Тренировка проводилась в составе дежурных смен по противовоздушной обороне объединения. Военнослужащие совершенствовали навыки в сопровождении воздушных целей до начала района ответственности и уничтожении их методом электронного пуска.

Кроме того, зенитчики получили практику в разведке и сопровождении воздушных целей в условиях ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

К проведению тренировки было привлечено более ста военнослужащих зенитного ракетного соединения армии и задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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