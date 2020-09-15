15.09.2020 (12:18)

В Ивановской области ракетчики ЗВО применили БЛА «Орлан-10» для обнаружения и уничтожения условного противника

В Ивановской области расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западного военного округа выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным важным объектам условного противника.

По замыслу учения стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе. Специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.

Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащенные современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.

Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками. Ракеты успешно уничтожили учебные цели, имитирующие скопление бронетехники и командный пункт условного противника, на удалении от 30 до 200 километров от стартовых позиций.

В дальнейшем боевые расчеты выполнили оперативную смену позиционного района.

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