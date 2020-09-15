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15.09.2020 (10:45)

В Ленинградской области разведчики общевойсковой армии ЗВО на учении уничтожили сеть командных пунктов противника

Военнослужащие подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа в ходе тактико-специального учения уничтожили сеть командных пунктов условного противника на полигоне Кирилловский в Ленинградской области. 

В ходе выполняемых мероприятий военнослужащие разведбатальона десантировались в тылу условного врага и совершили пеший десятикилометровый марш в район предположительного нахождения пунктов управления.

На маршруте продвижения разведчики отработали ряд нормативов по тактико-специальной подготовке, ведению разведки и нанесению на рабочую карту местоположения неприятеля, установке минно-взрывных заграждений, организации засад и оборудованию секретов.

На завершающем этапе учения военнослужащие осуществили поочередный захват командных пунктов с последующим уничтожением методом подрыва.

Кроме того, в целях наиболее эффективного ведения разведки и определения вероятного характера действий противника военнослужащими были применены квадрокоптеры, которые осуществляли предварительную разведку захватываемого объекта.   

К проведению тактико-специального учения привлечено более 200 военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады и задействовано около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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