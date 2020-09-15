15.09.2020 (12:09)

Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота провели учение по обеспечение высадки морского десанта

Военнослужащие инженерного подразделения Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота провели плановое учение по обеспечению высадки морского десанта на побережье Черного моря в Краснодарском крае.

В ходе мероприятия боевой подготовки флотские специалисты отработали задачи по ведению инженерной разведки и разминированию различных участков местности.

Основным этапом учения стала отработка задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях условного противника на берегу и в воде для обеспечения успешной высадки морского десанта.

Также военнослужащие выполнили подрывы имитационными боеприпасами макетов противопехотных мин, установленных условным противником и других препятствий, мешающих продвижению десанта после высадки.

Кроме того, в ходе учения инженерные подразделения выполнили задачи по инженерному оборудованию противодесантной обороны, в том числе осуществили минирование отдельных участков побережья с постановкой противотанковых минных полей и противопехотных мин направленного действия.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные быстроходные траншейные машины БТМ-3.

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