15.09.2020 (12:08)

В Подмосковье стартовало ротное тактическое учение с разведывательными подразделениями Таманской дивизии ЗВО

В Подмосковье на полигоне Алабино стартовало ротное тактическое учение разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Учение пройдет в три этапа в течении трех дней. На каждом этапе военнослужащие отработают задачи тактической, огневой, медицинской, радиационной, химической и биологической (РХБ) подготовки. Разведчики отработают блокирование и штурм зданий, проведение войсковой разведки на переднем фланге обороны с поддержкой боевых машин разведки БРМ-1К.

Также особое внимание будет уделено занятиям по РХБ подготовке совместно с подразделениями РХБЗ, на которых военнослужащие произведут дегазацию и деактивацию личного оружия и обмундирования, а также проведут специальную обработку техники с помощью авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ.

Всего в ротном тактическом учении примет участие порядка 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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